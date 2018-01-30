M503航路爭議 陸委會：解鈴還需繫鈴人

2018-01-30

〔記者鍾麗華／台北報導〕為了反制中國片面開通M503北上與相關銜接航路，民航局「暫不核准」中國東方及廈門航空的兩岸春節加班機，卻遭特定台商團體與藍營批評，陸委會主委張小月昨強調，M503事件不僅是飛安問題、也有國安疑慮，政府沒有任何妥協讓步空間，國內共識非常重要；只有不被分化，對岸才會正視台灣的堅持與民意走向。

昨天是政府准駁東航與廈航春節加班機申請最後時限，張小月在陸委會年終記者會上表示，准駁與否屬民航局權責，但在客觀情勢沒有改變前，交通部並沒有核准空間。民航局此次做法是「最輕微的處置辦法」，而我方已展現高度克制力，獲得國內多數民意支持。民航局對春節期間的旅客疏運，都有全盤的盤點與規劃，「絕不會讓台商回不了台灣」。

「解鈴還需繫鈴人，」張小月強調，M503相關航路爭議，應回歸不涉及政治前提的兩岸民航問題商談，儘速由航空小兩會進行技術性協商。M503相關爭議能否圓滿解決，是對岸是否重視台灣民意的考驗，也是台灣人民檢視兩岸關係未來走向的重要指標，北京切勿輕忽這起事件的關鍵影響力。

對於兩岸關係，張小月坦言，過去一年八個月以來，中國加大了對台灣的緊縮施壓，短期間沒有改變跡象。預期今年兩岸關係面臨更大的挑戰，而中國對台灣的兩手策略，一拉一打，軟的更軟、硬的更硬，一方面忽視政府提出的溝通對話，另一方面又加強對民間交流，對台灣民眾積極拉攏，其背後有特殊政治考量與目的。

張小月指出，兩岸人民正常交流與來往，可增加感情、相互瞭解，但台灣是自由民主社會，「無法容許中國大陸利用我們的自由民主，在表面的交流下，卻隱藏其他政治動機」，政府會持續檢視兩岸條例與相關法規，來保障國家安全與社會秩序。