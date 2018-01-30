民團：資訊須透明 有科學證據

2018-01-30

〔記者林惠琴／台北報導〕針對日本核災區食品輸台是否解禁，民團呼籲，除了相關資訊要透明化、充分討論外，也必須與日本談判自我保護原則，不能大門一開就關不了！

消基會：檢出輻射就重啟禁令

消基會董事長游開雄表示，最大問題仍是安全疑慮，因此政府必須提出科學證據，針對民眾的擔心說明清楚，讓國人放心。此外，與日本談判時，應該雙方各自要有一定的控管達成配套共識，且由於過去曾有漏網之魚的五縣市產品輸入台灣，務必要求日本加強控管，避免高風險產品流入台灣，並協議萬一真的有問題產品把關不慎輸台，就要重新禁止輸入，也就是可設定一些前提條件獲保障，以免門一打開要關難上加難。

主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔指出，目前日本輸台食品有逐批檢驗的僅占兩成，去年行政院食安辦公室召開溝通會議中，曾建議邊境試辦快篩，以利提高抽驗率，當發現疑似含有輻射的產品時，再進一步送至原能會檢驗確認，但不清楚政府到底做了沒有？成效如何？

湯琳翔認為，政府必須先做好把關配套，不能因為中國可能要開放，台灣也跟著鬆綁，應要有自己原則及做法。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海也說，對此，政府應已蒐集很多相關資料，並進行評估，有必要公布讓所有民眾知曉，再提到專家會議討論，確認科學證據的可信度，以及相關把關對策，不能因經貿壓力就貿然開放，要以民眾健康為原則，須有嚴謹過程再決定。