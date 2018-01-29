《愛肝加油站》C肝口服新藥 健保有條件給付

2018-01-29

文／許金川

Q：我是C型肝炎患者，基因型第二型，沒有肝硬化，肝指數也正常，C肝病毒80多萬，最近看到基因型第二型的C肝患者也納入健保C肝口服新藥給付的消息，我趕緊回診跟醫師討論是否也要開始治療，但是醫師卻跟我說，我並不符合健保的條件規定，如果要治療仍需自費。

之前健保只給付基因型第一型的患者，好不容易第二型的也納入了，為什麼我還是需要自費治療呢？

A：C型肝炎的口服新藥雖然療效很好，但是剛開始動輒200、300萬的藥價，讓許多病友望之卻步，直到106年1月治療基因型第一型的部分口服新藥納入健保給付，許多病患因此受惠。

今年的1月1日起，治療基因型第一型的Harvoni（夏奉寧）及治療第二型的新藥Sovaldi（索華迪）皆跟進納入健保，的確讓很多C肝患者受惠。

雖然藥價在納入健保後，有持續下修，但自費治療大概還是要20、30萬，健保對於口服新藥的給付，也是採取有條件式的給付方式。

基本上需檢測出C肝抗體（anti-HCV）陽性，C肝病毒量高，且需符合肝臟纖維化診斷分期第三期以上，才能加入健保的C肝口服新藥治療。

而診斷肝臟纖維化分期第三期的方式有好幾種，包括肝臟切片的病理報告，或者腹部超音波診斷有肝硬化且合併有脾腫大或合併有胃或食道的靜脈曲張，另外，也可依據肝臟纖維化掃描儀的結果，或是肝臟纖維化公式運算出來的數據做判斷。

您應該是評估的結果未達到目前健保可給付的條件，所以才無法納入C肝口服新藥治療。

從學理上而言，感染C型肝炎是越早治療越好，將來發生肝癌的機會也較低，但台灣感染C型肝炎的民眾有40萬人以上，像您這樣沒有肝硬化或肝臟纖維化不厲害的人要獲得健保給付新藥，可能不是短期可實現。因此，如果經費許可，建議及早用自費治療。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

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