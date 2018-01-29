暖暖包敷眼 減壓不成反燙傷

2018-01-29

記者蔡彰盛／新竹報導

強烈寒流即將來襲，保暖用的暖暖包熱賣，但醫師提醒，要注意不可用於熱敷眼睛，否則恐形成傷害！

上週有一名學生因為準備期末考、念書念累了，隨手將取暖用的暖暖包，效仿日本很夯的「熱敷眼罩」放置在眼睛上，卻不小心睡著，沒多久眼睛有灼熱感，將暖暖包拿下時，眼睛已發紅，出現燙傷跡象，甚至稍稍按壓就會疼痛，連忙前往就醫。

新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山指出，理想的熱敷眼睛溫度應該在40到45度之間，但拋棄式暖暖包成分主要是鐵粉或食鹽等，溫度極高，有些光是放進口袋，就有50幾度的高溫，因此拿暖暖包來熱敷眼睛，十分不合適。

然而，3C時代經常用眼過度，熱敷眼睛有其益處，因為熱敷可促進血液循環，加速眼動脈血管血液流動，不僅可促進分泌淚液，改善乾眼症，更能放鬆睫狀肌，舒緩眼睛疲勞。

但必須注意的是，熱敷過程中，切記要讓眼睛適度休息，一定要掌握定時、定溫兩大原則。基本上，熱敷眼睛應該要選擇乾式、可定時、定溫的產品，使用方式為一天2到3次，每次約5到10分鐘，避免使用時間過久或過熱。

此外，也不鼓勵用濕式眼罩，或是直接將毛巾浸泡熱水後濕敷，容易有造成眼睛感染或燙傷的風險。

陳瑩山說，坊間販賣熱敷眼睛的產品越來越多，但除了定時、定溫兩大原則外，選擇可重複使用、可水洗的乾式產品，還可以省錢，提供民眾參考。