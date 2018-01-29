產後太操勞 血壓飆高易中風

2018-01-29

圖‧文／曾翌捷

小莉（化名）產後出院返家，終於開始了她期待已久的育兒生活。為了張羅寶寶的大小事，小莉在月子期間不停地忙進忙出，也讓原本孕程中控制得宜的血壓，在過度勞累與睡眠不足的影響下節節高升。

直到有一天，小莉突然出現四肢麻痺與視力模糊的現象，接著一陣劇烈的頭痛後，她便在家中失去了意識。焦急的家人連忙將小莉送到醫院的急診室，經醫師診斷為阻塞性腦中風，所幸發現得早才救回一命。

產後腦血管病變過去預估發生率約為2萬分之1。近年來，隨著高齡懷孕與孕期高血壓疾患的發生率上升，發生率已大幅增加至10萬分之34。其中，又以產後1週內為症狀發生的最高峰。

分析疾病成因主要是因為隨著胎兒分娩，原本淤積在產婦周邊水腫組織中的水分會重新回到血管中，造成產後暫時的血壓上升。隨著產後利尿期的開始，大量水分被排出體外後，產婦的血壓才會逐漸恢復正常。若是產婦此時因為照顧新生兒過度勞累或是睡眠不足，加上又忘記按時服用降血壓藥物，遽然上升的血壓恐造成腦血管病變的發生。

根據美國健保費用與運用計畫（The Healthcare Cost and Utilization Project）利用病患近期再住院登記系統的資料進行統計分析。全美2013及2014年間共納入627萬2136位產婦進行統計，其中有1505位產後60天內的中風個案。雖然相較於健康產婦，孕期中罹患有慢性高血壓或是子癲前症的產婦有比較高的中風風險，但令人意外的是，逾8%、約1225位的中風個案孕期中並無高血壓的相關病史。另外，統計結果顯示，絕大多數的中風事件都發生在產後10天內。

因此不論產婦孕期中是否罹患高血壓相關疾病，產後仍需密切觀察血壓的變化。如果發現血壓升高，或是出現頭痛、視力模糊、手腳麻木及意識不清的現象，務必立即就醫，以免錯失治療先機。

此外，月子期間是產後恢復的關鍵時刻，新手媽咪也切勿因為求好心切而事必躬親，充足的休息才是月子期間的首要任務。

（作者為高雄馨蕙馨醫院婦產科醫師）