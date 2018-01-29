學測國文與參考書「撞題」 被批有失公平

2018-01-29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年大學學測甫落幕，中華民國全國教師會就出面指出，國文選擇題第三題選項的部分內容曾出現在阿摩線上測驗、新北市市立樹林高中期中考，以及許多參考書，雖只涉及一項，但幾乎可以決定答案，有失公平。另外，語體文取材與一○四年學測有太多相同，宜更廣泛多元的取材。

大學學測命題原則，第一是不能自我重複，就是大考曾經出的題目不應再出現，第二是不能抄教科書、參考書。

但全教會指出，國文科單選第三題的乙選項曾一字不差出現於下列試題中：教師甄試國文詞彙測驗題庫（阿摩線上測驗）、高三題庫（阿摩線上測驗）、九十九年新北市樹林高中高三上第一次段考、翰林版「國文大勝戰」參考書（第四冊整理）、三民版「語文能力習作」第一冊第四課。

另外，這次語體文取材，和一○四年學測有太多相同，比如語體文考手法賞析，內容皆取材〈孔乙己〉、〈散戲〉、〈一桿秤仔〉、〈髻〉等；選文也選齊邦媛文章。

大考中心︰非全能可避開所有題目

大考中心主任劉孟奇回應表示，大家都覺得大考中心全知全能，可以完全避開全國各學校段考等考試命題，事實上大考中心並沒有這樣的資源，除非是國家立法強制查核，並將所有參考書、學校段考題目建立完整資料庫，才有辦法完全避免部分考題有雷同情況。

至於國文科單選第三題，劉孟奇說，就算考生知道那個引文，還必須正確回答另外兩個引文，單獨知道一個引文的答案，不一定就能答對該題。而語體文取材一事，劉孟奇表示，命題老師選熱門素材去出題，應是讓考生有學習時讀過較熟悉的內容，以平衡考試難易度。