曾文水庫防淤隧道 年省7億抽泥費

2018-01-29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕曾文水庫淤積嚴重，政府興建防淤隧道，因結合了四大首創工法，備受矚目，昨天落成啟用，未來每年可減少近七億元的抽泥支出。行政院長賴清德強調自己對穩定供水很有信心，他呼籲企業家踴躍投資台灣。

總長度逾一．二公里的曾文水庫防淤隧道計畫，斥資四十．九八億元，歷時近五年的興建，昨天在大壩旁的地表閘室廣場舉行竣工典禮，賴清德率領中央部會官員參與。昨天也啟動弧形閘門，進行排砂作業的測試。

水利署長賴建信說明，曾文防淤隧道採用的無圍堰、象鼻引水鋼管，以及山體消能（在山體中挖出四十七公尺的消能池）、中間柱（分成兩個排出孔，減緩水流沖力）等工法設計，都是世界首創，啟用後，每年排砂量一○四萬立方米。若以抽泥船的運作成本來計算，可節省六．九三億元。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴提到，隧道可以排砂，有助於水庫的永續營運，每秒還有最大放水量九百九十五立方米的效益，必要時輔助洩洪，強化安全。

曾文防淤隧道去年十一月底完工，並展開驗收，原本因枯水期，不易進行實際的排砂作業，元旦之後卻出現難得的雨勢，順利完成試運轉，加快了啟用的時程。

賴清德指出，曾文水庫是台南市重要命脈，民國六十三年啟用迄今，淤積嚴重，尤其是莫拉克風災造成的危害，讓治理工程的推動，刻不容緩。

賴清德表示，經濟發展、壯大台灣，水資源都扮演重要角色，政府在檢討五缺時，已提出了開源、節流、備援、調度等方法，全力穩定供應，以帶動企業投資。