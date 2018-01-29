冷氣團+寒流 北台週日下探7度

2波冷空氣接力 這週冷颼颼
〔記者蕭玗欣／台北報導〕強烈大陸冷氣團、寒流接力報到，未來一週全台低溫溜滑梯，且最低溫下修到七度！氣象局預報員陳伊秀表示，本週有兩波冷空氣來襲，首波是昨晚南下的強烈大陸冷氣團，全台最低溫將出現在週一夜晚到週二清晨，中部以北只有十一度。第二波是週三的強烈大陸冷氣團，預計週末強度將直逼寒流等級，週日中部以北、東北部只剩八度，空曠地區下探七度。
陳伊秀並表示，週四之前受強烈大陸冷氣團及華南雲雨區影響，高海拔的山區比較有機會降雪，至於週五到週末這段期間，冷空氣已達寒流等級，若水氣也能配合，下雪範圍將會更廣。
全台濕濕冷冷到週四 雨勢才會緩和
今晚強烈大陸冷氣團南下，隨後週一華南雲雨區東移，全台都是濕濕冷冷的天氣型態。氣象局預估，中部以北、東北部為短暫雨的天氣型態，其他地區則是局部短暫雨；溫度方面，冷空氣最強的時候是今天晚上到明天清晨，中部以北、東北部低溫下探十一、十二度，其他地區約十三、十四度。
第二波轉乾冷 強度和上一波差不多
陳伊秀表示，明天白天冷空氣就會稍微減弱，不過，華南雲雨區仍持續影響台灣天氣，因此感受上還是比較溼冷，預估要到週四雨勢才會緩和，中南部會逐漸轉為乾冷。
陳伊秀提醒，第二波冷空氣會在週三晚間報到，強度和上一波差不多，但週末北邊冷空氣「潰堤」，強度將會增強到寒流等級，週末中部以北、東北部低溫下探八度，空曠地區不排除出現七度，中部八到九度，南部十、十一度，花東十一、十二度。