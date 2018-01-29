熱血消防隊 30年樂捐百萬濟貧

2018-01-29

〔記者方志賢／高雄報導〕熱血打火弟兄，救護也救貧！高雄市消防局苓雅分隊成立愛心基金近卅年，同仁每月自發性小額捐款，從五百元到二千元不等，卅年累計捐出超過百萬元。

苓雅分隊救護也救貧

苓雅分隊愛心基金成立卅年，是由當時的中隊長游省正發起，他有感於隊員出勤救災救護時，常接觸到陷入困境的家庭或民眾，於是帶頭每月捐出二千元，隊員跟進、自由樂捐。游省正後來調離分隊，但他還是每月主動把捐款拿到分隊，迄今從未間斷。

消防局第一大隊副中隊長兼苓雅分隊長黃俊綾說，苓雅分隊目前有四十名同仁，愛心基金來自同仁小額捐款，每月平均可募得約二萬元。在苓雅分隊服務近卅年的小隊長歐國忠說，當同仁在救護時遇到需幫助的「艱苦人」，經評估後，就會捐助三千到五千元，幫助對方紓困。此外，也會幫助社會局轉介個案，比如上週五，社會局轉介個案，分隊就捐助二萬元。也曾有單親媽媽車禍受傷，無法工作賺錢，還要撫養三個孩子，愛心基金就捐助兩次，各一萬元。

愛心基金也與鄰近國小合作，幫助貧困學童繳交營養午餐費用，還有捐助給育幼院院童，購買日常生活用品或文具給他們。

愛心基金除了苓雅消防分隊同仁捐助外，近幾年分隊周邊的理髮廳、麵店、賣燒肉飯等店家也共襄盛舉，一起幫助弱勢民眾。

黃俊綾說，同仁每月捐助金額不多，每天只要省下一杯冷飲錢，卻能幫助角落需幫助的人，讓大家感到無比富足，同事感情也更融洽。