冷氣團接力來 今起變天

2018-01-28

入夜後氣溫持續下降

〔記者吳柏緯、劉力仁／台北報導〕未來1週內將有2波冷氣團接力報到，氣溫會越來越低，週六入夜後到週日清晨最冷，平地低溫下探9度，民眾要注意禦寒。

週六平地低溫下探9度

氣象局預報員朱美霖表示，今天北部高溫仍有20度左右，其他地區也可達23至24度，高屏地區更上看27度。但白天開始，全台將逐漸轉為有雨的天氣，中部以北、基隆北海岸等地有機會出現大雨。入夜之後，隨著鋒面通過與冷氣團報到，氣溫下降，中部以北可能下探至13度。

朱美霖表示，未來1週會有2波冷氣團陸續影響台灣，第一波冷氣團今晚來襲，氣溫如溜滑梯般持續下降，一路影響到週三，3000公尺以上高山可能降雪。目前資料顯示，這波冷氣團影響最劇烈的時間落在週一深夜到週二清晨，低溫可能達11度。

3000公尺高山 可能降雪

週四另一波更強烈的冷氣團抵台，影響持續到週日，週六入夜後到週日清晨，可能出現9度的低溫。

從目前的預報資訊與天氣條件看起來，週三之後3000公尺的高山都有機會下雪，若想賞雪的民眾，週三後可上山碰碰運氣。

冷氣團通過加上降雨沖刷，環保署監資處長張順欽表示，這一波冷氣團沒有境外污染物，未來3天除了高屏地區為「橘色提醒」之外，全台空氣品質大都為「普通」到「良好」等級。