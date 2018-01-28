英文科／試題多元、字彙不難 作文考排隊現象

2018-01-28

〔記者林曉雲、林彥彤、蔡亞樺、蘇孟娟、黃旭磊／綜合報導〕大學學測英語作文考出台灣人愛排隊的社會現象，高中老師認為，只要經常關注媒體討論，描述為什麼要排隊、買限量商品等，分析背後意義，例如要在社群網站上炫耀、在朋友圈中比較有面子，或連結時下年輕人的想法等，比較容易拿到高分。考生也認為，作文題目切合日常生活體驗，不難發揮。

作文切合日常體驗 不難發揮

台北市高中英文科教師團隊認為，綜合測驗的主題包括創意的養成、使用毛髮清除海洋漏油污染，學生須熟悉字彙、片語、轉折語與文法用法，文意選擇敘述關於幸運餅乾起源的不同說法，學生只要能清楚掌握詞性和上下文意的連貫性即可正確作答。

閱讀測驗部分，前二篇較具挑戰性，以美國白宮歷史為例，每個選項都有誘答力，考生必須整段文章來思考，也考出西尼羅病毒肆虐的原因探討和政府處理方式、海水淡化的相關議題、搖籃曲的功能和黑暗面，文章著重於環保、心理學、人文歷史與公衛議題。

入闈試考生認為，今年試題豐富多元，字彙難度不高，有些詞彙不是課本或單字本上的意思，例如hollow課本上教「空心的」，但考題文意卻是當作虛假的、無誠意的，考驗考生對題幹文意的掌握程度。作文題目屬日常生活情境，滿好發揮的。

72%文章來自維基百科

英文科老師Gary則預言，英文科閱讀力是王道，有高達72%的文章來自維基百科，可見考題不再僅限教科書。不過李婕希指出，閱讀測驗第二部分的第45題，答案B、C都有出現在文章第2、3、4段中，她認為選B或C應該都對。

北市私立延平中學劉姓考生表示，英文比學校模擬考難，卻比歷屆考題簡單。北市建國中學高姓考生認為，今年閱讀題出題白宮歷史，內容滿特別的。

台中一中殷姓學生以一中街有店家因媒體報導爆紅出現排隊潮，他排隊朝聖後卻發現商品普通，凸顯與其盲從排隊，不如實際經驗最可信。