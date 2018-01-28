學測國寫2大題 考法創新

2018-01-28

須兼具理性感性 網路與詩作皆熟

〔記者林曉雲、蔡亞樺、蘇孟娟、黃旭磊／綜合報導〕大學學測國文寫作今年首度獨立施測，以往是引導式寫作，今年創新考法，理性和感性各考一大題，考生必須理性與感性兼具，在硬題材網際網路與軟性楊牧詩作中穿梭自如，臨場發揮分析能力與文采，才能取得高分。

臨場發揮分析能力與文采

大考中心主任劉孟奇表示，以科學實驗的文章來考國文寫作，頗為創新。升學輔導專家劉駿豪直指，今年高分群考生決勝關鍵就在國文寫作測驗。

高分群考生 決勝就在國寫

第一大題考理性程度，題目大意為有了電腦、智慧型手機及網路搜尋引擎之後，科技的發展改變人類大腦處理資訊方式，2011年美國3位大學教授作了系列實驗，其中1個實驗要求32位參與者，每位閱讀30則陳述，再自行將30則陳述輸入電腦，隨機儲存在電腦裡6個已命名的資料夾，接著要求參與者在10分鐘內寫出記得的30則陳述內容，再進一步詢問參與者各則陳述儲存位置，實驗結果以條狀圖呈現，要考生對於網路資訊取得容易，究竟是有利於或不利於人腦的記憶力或思考力，進行論述。

第二大題則以楊牧的詩作「夭」為題，提及普魯斯特在「追憶逝水年華」中說的一段話，要考生以「季節的感思」為題寫一篇文章，描寫對季節的感知經驗和抒發感受與領會。

台北市高中教師團表示，今年國文寫作的測驗形式和內容轉變都非常大，整體命題貼近生活經驗，切合社會脈動，題目看似容易，答題時卻未必容易，重點在能反思評論，表達自我看法及能否發揮想像力。

考生普遍認為滿好發揮，但作文分析詩人楊牧詩作「夭」的意涵，有考生反映不懂「夭」的意思，不知詩人想法是什麼，怕寫錯。

北市私立延平中學考生陳瑩瑄指出，她以描述春夏秋冬四季的遞嬗，連結到現階段的她以及未來的盼望。

台中一中謝姓考生將四季視作人的一生，以書信方式與「四季」對話，從年輕到老，看似生命黃昏，但欣見新生命的傳承。高雄女中考生鄒祈則提到台灣四季如春，季節雖不明顯，但季節食物能展現本土季節面貌。

全教會評論老師、北一女吳玉如老師認為， 第二題的命題題型要求分項回答，與學生平日受的訓練不盡相同，恐造成作答困擾。