正規教育恐抹殺天賦…勇媽帶兒闖歐 走出新可能

2018-01-28

〔記者林彥彤／台北報導〕擔心正規教育抹殺天賦，勇媽帶兒闖歐洲，走出人生道路。

患有聽障和亞斯伯格症的陸可俞，媽媽選擇帶他勇闖歐洲，以非正規教育方式找回自信。結果陸可俞不僅獲得英國倫敦皇室藝術學校一年獎學金，還創作許多超齡的畫作，並於台北舉辦個人畫展。

今年十四歲的陸可俞，三歲被確診需終身配戴助聽器、八歲確診患有亞斯伯格症，進入國小時，因與他人不同，受到同學霸凌，更糟的是，學校緊湊的上課節奏讓他跟不上，他開始不喜歡上學。

從小喜歡藝術的他，會彈琴也會畫畫，國小畢業那年，陸媽媽冒著負債的風險，抵押房子帶小孩出走台灣，遠赴歐洲尋找適合孩子的教育。皇天不負苦心人，陸可俞描繪的「倫敦皇家藝術學院」（Royal Academy of Arts），被「皇室藝術學校」（Royal Drawinging School）賞識，決定給他一年的獎學金。

陸媽媽分享，歐洲是文藝復興之地，她相信那裡的人重視藝術，一定會懂得賞識小孩所擁有的天賦。果然，在英國求學期間，兒子開始喜歡上學，不僅如此，他甚至走出英國，遠跨冰島、德國等地見證各國建築結構的莊嚴，透過畫筆，細緻展現畫作風格。

現在陸可俞與陸媽媽已回台，進入國中就讀，被問回到台灣後上學的感覺？

陸可俞說：「希望可以有更多的時間畫畫。」陸媽媽則希望鼓勵也有孩子無法適應台灣正規教育的家長，「不要放棄，一定要繼續尋找、挖掘孩子的天賦」。