台大校長遴選爭議／中研院長廖俊智促回歸事實

2018-01-28

〔記者吳柏緯、曾韋禎／台北報導〕台大新任校長管中閔捲入「獨立董事」與「學術倫理」等爭議中，擔任台大校長遴選委員的中研院院長廖俊智昨天出席公開活動時表示，一切應回歸事實比較好。

廖俊智昨天參加台灣人工智慧學校開學典禮，面對媒體連番提問有關台大校長遴選的問題，他不斷強調：「我沒有評論。」但對媒體問及政治力是否不應該介入教育時，他則簡短回應：「任何不正當的勢力都是不好的。」至於是否會為管中閔抱屈？廖俊智則說，應該要回歸事實比較好。

藍委要教部速核定 綠委盼正確釐清

台大前晚緊急開會，對管中閔的論文爭議做出結論，認定管中閔被指控涉及抄襲的論文不是正式論文，因此抄襲案不成立。

立委陳學聖受訪時表示，既然台大已做了決定，就應尊重校園自主，教育部也應該盡快核定，讓管中閔上任。立委吳思瑤也說，有委員拋出論文引用出處的問題，就是要有正確的釐清，既然台大已經做出正面回覆，就尊重台大的處理方式。

民進黨團撤回總預算主決議案

原就台大校長遴選爭議在總預算案提出主決議的民進黨團，現已撤案。

時代力量黨團針對台大校長遴選爭議，提案要求教育部進行深入調查，在相關爭議釐清前，不得核定管中閔出任台大校長。民進黨團原另提案，要求台大校長遴選委員會澄清疑義，以維持校長的正當合法性，在未經釐清前，不宜進行後續聘任作業。但民進黨團認為，執政黨提這種案的邏輯不對。