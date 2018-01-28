挺管與反管兩勢力 連署vs.臉書 學者隔空發聲較勁

2018-01-28

〔記者吳柏緯、林曉雲／綜合報導〕台大表示，經學術倫理委員會調查認定管中閔的研討會論文未涉及抄襲，故不立案調查，將會儘速把結果送給教育部。但是此舉並未平息學界質疑，台大法律系教授李茂生在臉書上諷刺，未來只要不刊登在偉大的期刊上、沒經過審查，就不會有倫理問題。

台大認定 未平息質疑

台大新任校長管中閔身陷論文抄襲風波，台大校方前天晚上火速公布調查結果，認定該篇論文屬於非正式出版論文、未經同儕審查，事後也並未發送到主要圖書館供一般大眾參閱，非屬台大「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」規範的對象，故不立案調查。

不過這樣的調查結果隨即引來學者批評，台大法律系教授李茂生就在臉書上開酸。

李茂生指出，有了中研院與台大的背書，往後研討會論文可以不用太在意，反正都抄來抄去，只要不刊登在偉大的期刊、沒經過審查，就沒有倫理問題。如此一來，研究生要做期末報告，難度也變簡單了。他大嘆自己這麼多年來謹慎小心，真的是生不逢時。

陳翠蓮在臉書表示，台大校長遴選爭議之一是，候選人管中閔未公開台灣大哥大獨董的資訊，可能影響遴選結果，遴選委員會發言人袁孝維卻要大家「願賭服輸」。遴選爭議焦點正是這場賭局公正與否，發言人怎能虛晃一招？

連日來的各項風波，鬧得台大校園雞犬不寧，更有政治力介入校園、妨害大學自主的疑慮。台大經濟系教授王泓仁日前以「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」為題發起連署。截至昨晚，已超過一六○○人連署，除了學生、校友外，其中不乏台大教授例如陳保基、蔣丙煌等前朝政務官，還有前台大校長孫震、李嗣涔，甚至前行政院長江宜樺的名字都出現在連署名單之上。

該份連署將於一月廿九日下午四點截止，之後將送交教育部，表達教育部應該尊重大學自治，政治黑手不得介入校長選舉等訴求。