台大教授群反彈 怒轟陪葬校譽嗎？

2018-01-28

準校長捲學倫案 以非正式論文不成案不調查

〔記者林曉雲、劉力仁／綜合報導〕台大校長當選人管中閔爭議多，傳出涉嫌論文事件後，台大校方火速召開學術倫理委員會，認定因「非正式論文」而不調查有無違學倫，並回函教育部要求應如期讓管中閔在二月一日上任。台大教授群起臉書發文反彈，歷史系教授陳翠蓮質疑台大校方答非所問，難道要把學校的聲譽一起陪葬嗎？

台大回函教部 要求讓管爺如期上任

陳翠蓮表示，立委指控管中閔與陳建良合寫的論文抄襲，台大學術倫理委員會竟然說那是研討會論文，不是正式論文，沒有抄襲問題。那以後是否教授在研討會上發表論文可以如法炮製？又如何要求學生報告不得抄襲？

形象鴉鴉烏 陳翠蓮請管爺站出來

陳翠蓮直指，外界指控爆發之後，當事人管中閔神隱不出，校方屢屢屈詞為辯，最政治的前朝政務官傾巢而出連署「反對政治介入校園」，真是慘不忍睹。管中閔尚未就任校長，台大形象已經鴉鴉烏，可否請管中閔愛護學校聲譽，像個爺們一樣自己站出來？

台大農藝學系教授郭華仁也在臉書貼文，發表文章若涉抄襲，就是抄襲，寫得再爛還是抄襲，哪有正式或者非正式學術論文的區別，這樣的倫理委員會根本不夠格。

郭華仁︰寫再爛 若涉抄襲就是抄襲

台大國發所教授劉靜怡也在臉書上表示，「中研院研討會上發表的論文，不算論文？」她到底該不該把這個中研院和台大迅速合力創造出來的新標準，告訴被邀請來參加今年底中研院研討會的國際知名ＡＩ法律學者？說了之後，對方會不會覺得根本不必從美國東岸飛十八個小時到台北，發表一篇「根本不算論文」的「論文」呢？為什麼中研院會做出這種否定自己研討會價值的事情？

中研院社會所研究員張茂桂也在臉書表示，於法沒有不合，就沒有利益迴避的問題，如此真是台大自律水準的低標，他也不認同因為會議論文，沒審查又非正式出版，所以不會有「抄襲」問題。

學倫會委員、應力所教授王立昇則在臉書說明，他看到了那本爭議的論文集，依照中研院的函覆，是一個在研究進行中的初稿論文集，並非完稿，管中閔那篇文章的頁碼編第○頁，可認定那本研討會論文集確實不是完稿的論文集，台大學術倫理委員會一致同意，故決議不予立案調查。

教部︰比照陽大案 依法行政

教育部回應，目前尚未收到台大的公文，收到之後會依法行政，如同之前的陽明大學校長郭旭崧人事案一樣，對台大校長人事案會審慎以待，依法決定而不分藍綠。