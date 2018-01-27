短期補習班 須提供履約保證

2018-01-27

〔記者陳宜加／台北報導〕國人補習風氣日盛，但衍生消費糾紛層出不窮，尤其補習班惡性倒閉，消費者求償無門。消保處修正通過「短期補習班補習服務契約書應記載及不得記載事項」，業者須提供履約保證，否則最高可罰五十萬元並連續處罰至改善為止。

消保處統計，前兩年補習類消費申訴案件共六千餘件，其中學承電腦、威爾斯美語補習班惡性倒閉、邱素貞瑜伽天地無預警歇業等知名業者倒閉事件，是案件數目大幅增加的主因。

可透過開立信託專戶等

經消保處通過修正「短期補習班補習服務契約書應記載及不得記載事項」，明訂補習班業者應以開立信託專戶、提供金融機構履約保證、加入補習服務聯合連帶保證或其他教育部同意方式，擇一提供履約保證。

消保處簡秘陳星宏表示，業者選擇「補習服務聯合連帶保證」方案作為履約保證機制時，當無法提供服務，學員得在六個月內向其他性質相近的補習班換取等值服務，包含函授、電視、電腦網路等方式。

另外，考量業者經營型態與規模不一，增訂「按月繳納」選項，消費者承受損失風險可望大幅降低，業者若採按月收費，可例外不適用履約保證機制規定。

陳星宏指出，過去國內缺乏短期補習班相關規範，只能「補破網」，「從根做起」制定全新履約保證機制，修法最快三月上路，違規可處以六萬至五十萬元罰鍰，並可連續處罰至改善為止。