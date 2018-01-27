200元發酵液賣5千 癌男喝1年病逝

2018-01-27

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣男子陳敬田以每瓶二百元成本生產黃豆發酵液，貼上「生物酵素益菌飲品」標籤，以每瓶一千元販售，男子林致成向陳男購買發酵液，又改貼「免疫細胞菌」、「養命活菌」標籤，以每瓶五千元高價，賣給罹患口腔癌的王男，王男愈喝腫瘤愈大，林男卻宣稱是長年累積毒素排掉的反應，還要求王男不能接受化療，否則無效，王男喝一年後死亡。警方搜索工廠，發現環境髒亂簡陋，發酵的酸臭味撲鼻，將二人依詐欺、食品安全衛生管理法移送法辦。

中市警局五分局偵查隊調查，國小畢業的五十八歲陳男，十年前在彰化縣秀水鄉開簡易工廠，把成本約二百元的黃豆粉、麥粉、糖水，加酵母菌粉發酵後濃縮裝罐，以「生物酵素益菌飲品」之名販售。

宣稱排毒 還要患者不必化療

高職畢業的三十五歲林致成得知，以每瓶一千元向陳男購買，改名為「免疫細胞菌」、「養命活菌」，下載中國醫學界對免疫細胞的研究文章，還用顯微鏡拍攝細菌活動影像，當成推銷話語術，以每瓶五千元販售。

二○一六年六月，罹患口腔癌的王男以每瓶五千元向林男購買飲用，但腫瘤仍不斷腫脹，林男宣稱是排除累積毒素現象，他還要求王男不能接受化學治療，否則喝下的「養命活菌」會失效。王男喝了一年，去年五月病故。

警方會同食藥署查緝工廠，林男宣稱他自己飲用的效果很好，否認宣稱療效，僅承認向王男宣稱會有排毒反應。陳男則強調他不知林男將發酵液改標籤販售，也不知林男宣稱有療效。林男被依詐欺與違反食安法函辦，陳男工廠未登記且骯髒，依食安法函辦。