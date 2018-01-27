冷氣團明接力報到 低溫下探10度

2018-01-27

〔記者吳柏緯／台北報導〕凍番薯再現！下週有兩波冷氣團接力報到，全台天氣濕冷，氣溫將呈現溜滑梯般下滑，甚至下探十度以下。

大陸冷氣團持續減弱，今天白天起全台氣溫都將逐漸回到廿度以上，雨勢也將減弱。不過中央氣象局提醒，今天清晨中部以北地區可能出現十三度的低溫，日夜溫差大，應多注意保暖。

氣象局預報員張承傳說明，這波大陸冷氣團的影響時間從昨天晚間到今天清晨，台北市昨晚一度測得十三．九度的低溫，今天白天起，大陸冷氣團逐步減弱，但日夜溫差仍大。

好天氣剩今天 兩波冷氣團再現凍番薯

不過好天氣僅有今天一天，張承傳表示，週日又有大陸冷氣團南下，不但氣溫可能下探十二到十四度，也會帶來水氣，全台各地都有降雨情形，北部、基隆北海岸與東半部地區則更加明顯，不排除發生局部大雨。

張承傳說明，週日報到的這波冷氣團，將一路影響到下週三，之後雖會稍微減弱，但週四又有一波乾冷的冷氣團接力報到，而且威力更強。根據目前預報資料顯示，可能出現十度低溫，達寒流等級。

氣象專家彭啟明指出，明天首波冷氣團抵達，嘉義以北到宜蘭低溫下探十二到十三度；緊接在後，另一波冷氣團預計下週三到週四開始影響台灣，屆時溫度將會越來越低，預計下週五到週六影響最劇烈，台南以北到宜蘭的空曠地區低溫有機會下探十度以下，要到下週日白天溫度才會稍微回升。