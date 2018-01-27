又現毒蛋 食藥署：絕不會只罰6萬

2018-01-27

〔記者吳亮儀、王憶紅／綜合報導〕萇記泰安、泰頂山公司是全台第二大蛋商，卻兩度遭查獲回收即、逾期蛋品，部份蛋品已經破碎生霉仍混入新鮮蛋品出售。食品藥物管理署官員說，未來視違規情節不排除加重處分，「絕不會只罰六萬元」。

食藥署北區管理中心主任邱秀儀說，相關調查仍在進行中，一定會督導地方衛生局後續處分，不能只罰最低罰款。

最低罰款難嚇阻黑心廠商

根據食安法規定，使用過期產品可處六萬元到兩億元罰款，不過地方衛生局開罰單時，常常僅開出最低罰款六萬元，被詬病「對黑心業者毫無嚇阻力」。

邱秀儀說，此案情節重大，將會考量所有法規，除罰鍰外，還有歇業、停業或廢止商業或公司工廠登記與食品業者登錄等，「絕不可能只開罰最低的六萬元」。

萇記泰安的蛋品，不僅知名的乖乖捲心餅使用，通路商也遭到波及。乖乖股份有限公司總經理趙明指出，已在第一時間自主下架回收，「我們也是受害者」，將向萇記泰安提告。

乖乖自主通報 將告萇記泰安

趙明指出，一切都有證明文件，才會使用萇記泰安的蛋液，產品經過高溫殺菌，檢驗合格後才出貨，如今產品被下架，「我們不是共犯」、「我們錯在哪裡？」

乖乖與萇記泰安蛋品合作時間達五年以上，但乖乖有多家蛋液供應商，萇記泰安占乖乖使用蛋液比重約十％至十二％。乖乖強調，所有廠商供應的蛋品，每批入廠供應商都需附檢驗報告（COA），且每批蛋品收貨時，都會做自主檢驗以及原料追蹤追溯管理，比對廠商交貨牧場以及牧場證明文件，對萇記也是如此。

乖乖指出，針對萇記有疑慮的冷藏全蛋液（有效日期2017.12.27-2018.1.5）使用紀錄，半成品皆已拍照銷毀，成品封存備查，嚴格禁止出貨。

大潤發曾銷售萇記泰安雞蛋，但在去年底該公司遭查或回收過期蛋後，與萇記泰安蛋品公司停止合作；大潤發指出，目前架上沒有萇記泰安蛋品。曾使用過問題蛋液的家樂福指出，家樂福烘焙坊已在去年第一時間下架相關產品，並提供民眾退換貨。

捲心餅已預防性下架 可退貨

值得注意的是，愛買、大潤發、家樂福等通路商已針對乖乖食品的孔雀雞蛋布丁捲心餅，做預防性下架，消費者可持發票退換貨。全聯則指出，目前架上販售的乖乖食品所屬產品沒有問題，消費者若有疑慮，會協助退換貨。