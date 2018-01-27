社會科／跨科整合題多 關鍵在公民

2018-01-27

〔記者吳柏緯、吳欣恬、林曉雲、蔡亞樺、蘇孟娟、黃旭磊／綜合報導〕今年大學學測社會科特色為跨科整合趨勢明顯，決戰關鍵在公民，學生要融合各科知識並理解，才容易拿到理想成績。

社會科時事題包括，大法官釋字七五六號受刑人通訊自由命題、菸品課徵健康捐、高雄市社會局街友生活體驗營、東北亞朝鮮局勢、原住民西拉雅認證第十七族、一帶一路、歐洲難民問題、中國沙塵暴等。

公民科老師張雪雲指出，今年公民科題目比較難，困難的原因不是題目本身，而是題目文字敘述不夠周延，容易讓學生卡住。地理老師李立威說明，今年時事題整合史地公三科的內容，例如歐洲難民、中國沙塵暴，學生須有跨科整合的能力，才能勝出。

員林高中歷史老師王偲宇表示， 今年歷史題組變化優於往年，約有三分之一的跨科統整題目，族群關係、文化交流、民間信仰增加不少，題幹較往年精簡、敘述較為精確。

北市建國中學考生陳毓說，難度中等，圖表也不多，但公民比較難，答案比較模稜兩可，他印象較深刻的題目是漳州、泉州漢人移民台灣的分布。

北市育成高中王姓考生認為，歷史台灣史較少，地理則偏重人文地理，時事題如非洲難民湧入歐洲、婚姻平權等令她印象深刻。中一中林姓考生直呼，社會全方位跨科，像難民議題，同時跨歷史、地理及公民科，算中間偏難。