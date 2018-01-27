學測國文選擇題 題型有創意

2018-01-27

首度和寫作分節考 桌遊入題有趣具高鑑別度

〔記者林曉雲、吳柏緯、蔡亞樺、蘇孟娟、黃旭磊／綜合報導〕昨天大學學測首日，全國有十三萬多名考生上場，首度取消准考證、國文首度選擇題和寫作分節施測，但忘帶證件的人僅過去十分之一。高中老師認為，國文以創意題型檢驗圖表閱讀能力、預測與推理能力，頗為新穎。

逾13萬考生上場 准考證首取消

今年出現大量閱讀理解題，四十二題中有過半數、廿三題是閱讀理解，同時考題明顯延伸到第五冊，揭開未來教學現場的新挑戰。最特別的是，首度考出〈鴻門宴〉桌遊「歷史人物遊戲說明書」，有趣且具高鑑別度。

大考中心副主任黃璀娟說明，因選擇題單獨施測，試題文字量增加超過一萬字，取材上結合課程學習與生活經驗，考出〈鴻門宴〉桌遊「歷史人物遊戲說明書」，考生判讀人物之際，尚須讀懂遊戲規則，增加閱讀趣味。

大考中心主任劉孟奇表示，今年國文選擇題命題古典和現代各占一半，其中第六題「麻醉風險等級表」是跨知識領域取材，第十五和十六題「黑天鵝效應」及第廿七到卅題考「鱷魚的眼淚」涉及醫學、社會科學及生物科學，拓展閱讀素材的知識廣度。

台北市私立延平中學考生邱鈺臻表示，題目出現余光中文章，因余光中過世不久，比較有印象。雖今年學測考試範圍納入第五冊，但學校很早教完並複習，準備不會太累。

師大附中考生陳義亨認為，閱讀題組內容不會太長，作答時間很足夠，今年考題出現閱讀測驗是玩遊戲的內容，依遊戲規則來作答，滿特別的。台中一中黃姓考生則嘆氣：「今年不少文言文題目的古文難度高，例如宋詞的題目，根本看不懂詞意。」

北市高中國文教師團隊解析命題表示，今年出題出得非常好，兼顧學測國文選擇題著重測驗高中生的基本語文、文學及文化素養指標，結合「情境化」、「跨領域及跨學科」、「整合運用能力」新型考題。

文白比例各半 老師讚出得很好

國文老師楊墨指出，今年文言文、白話文比例各占一半，分布平均，非常看重學生的邏輯觀念與活用的能力，題型活潑，，學生看到題目可能會嚇一跳，非常具有鑑別度，不容易拿高分。