禽流感保單 終於有業者投保了

2018-01-26

〔記者廖千瑩、吳欣恬、劉濱銓／綜合報導〕冬季低溫正值禽流感好發期，金管會去年十月就核准明台產險開賣「家禽禽流感保險」及「家禽禽流感保險復養前收入損失附加保險」，但三個多月來始終沒有雞農願意買。

近期氣溫驟降，今年以來至一月廿二日為止，彰化、雲林、嘉義及屏東等地，已確診禽流感並撲殺的養禽場共十三例，家禽禽流感保單終於開胡，昨明台產險宣布，桃園朝恭畜牧場及彰化陳秋池畜牧場兩家養禽業者，各投保一張保單。

農委會官員表示，若雞農踴躍投保禽流感保單，產險公司依約賠付，除政府六十％撲殺補償金，雞農「最高」還可得到保險公司兩成理賠金，有效降低損失，未來擬開發水禽相關保單。

明台產險新種保險業務部經理翁健堯說，禽流感保單主要保障三種「雞」，包括蛋雞、蛋用中雞、白肉雞，以投保五萬隻雞為例，保險費率是八％，保險費每年約十萬八千四百元。

值得注意的是，政府補助保費五成來鼓勵雞農投保，業者自付五成，各縣市政府還會有不同的補助方案，以台中市政府來說，補助自付保費的五十％，也就是大台中地區養雞業者，只需自付保費的廿五％。目前白肉雞產地價每台斤卅點八元，價格偏高，但過年前應該都沒有降價的機會。

此外，南投魚池特產香菇，近年因太空包成本上揚、木屑品質不佳，加上烘烤油料成本等，三年來已從每公斤一千五百元漲到二千元。

農委會農糧署表示，香菇產量下滑的關鍵應是在菌種孢子弱化而非木屑品質，台中新社農會已將新菌種製成太空包，菇農可考慮選購。