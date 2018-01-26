消基會︰孩童團費 八成旅行社無價差

2018-01-26

〔記者陳宜加、蕭玗欣／綜合報導〕春節將至，不少國人計畫全家出遊，但消基會昨日公布調查十家知名旅行社結果指出，多達八家旅行業者未針對家族不同年齡層的成員，給予優惠或價差，完全未反映機票、住宿、景點的不同成本，更有業者無論兒童占床與否均一價，呼籲主管機關儘速入法。

消基會律師張琬萍曾接獲申訴，當事人參加「東京雙樂園五日遊」，大人、小孩均一價兩萬四九○○元，但迪士尼樂園大人與小孩門票價差兩千日幣，應退還消費者；也有消費者到沖繩旅遊，發現小孩占床、不占床，價差從一千至八千元不等。

消基會副祕書長徐則鈺表示，消基會今年調查國內十間知名旅行社的日本京阪行程，發現兒童、老人在景點、遊樂園門票都有價差，包括易遊網、五福、鳳凰、東南、雄獅、燦星、喜鴻、吉帝旅行社，兒童占床團費與成人相同。

兒童不占床，品冠旅行社提供價差高達五千元，對消費者最友善；其餘旅行社價差從一千元至四千元不等，吉帝無論占床與否均一價，最不友善。

吉帝旅行社表示，以京阪神行程為例，兒童不占床會扣兩千元團費；包含環球影城的日本行程，若達兒童票標準，會退還價差。

日本影城門票價差 未落實在團費

雄獅旅遊表示，多數團體旅遊行程兩歲至十二歲以下孩童，依占床不占床收取團費。若前往主題樂園，以環球影城為例，團體票價僅分成人／孩童票價，差額為五百元。易遊網和五福旅行社也指，包含環球影城的日本行程，成人與孩童團費相差五百元。燦星旅遊則表示，未來會檢討反映在團費上，讓旅客有感。

國旅部分，調查五家旅行社高雄義大世界行程，若兒童不占床，易遊網、五福、雄獅有價差，但東南、鳳凰統一計價。

消基會董事長游開雄表示，現行「國外旅遊定型化契約範本」於一○五年底修正，明訂長者門票減免、兒童住宿不占床與各項優惠應置於附件，若無記載，消費者可以要求退還價差，但調查卻發現有八成業者未如實反映。

消基會呼籲主管機關應儘速針對兒童與老人，制定定型化契約應記載及不得記載事項，才有法律效果，落實保障。