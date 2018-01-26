職業工會會員 健保費調漲擬延

2018-01-26

〔記者林惠琴／台北報導〕水電工、油漆工或木工等無一定雇主或自營作業，以職業工會會員身分投保健保的第二類被保險人，月投保金額最低門檻計算方式長期遭到質疑不公平，衛福部進行檢討，提出三大方案，估計可延後此類族群每次調漲健保費時間約一、兩年，影響約一七二萬人，將於今日健保會討論。

全國總工會︰不能跟領固定薪水的人比

「全民健康保險法施行細則」四十六條規定，目前無一定雇主或自營作業而參加職業工會投保健保的第二類被保險人，以二○一一年分級表第六級、月投保金額二萬一九○○元作為最低門檻，之後當第一類公、民營事業機構受僱者月平均投保金額成長率達四．五％時，月投保金額門檻就調高一級。

不過，全國總工會常務理事、健保會委員干文男表示，職業工會會員健保月投保金額最低門檻，用公、民營事業機構受僱者月平均投保金額成長率作為調整基礎，實在不公平，營造業不少人有一餐沒一餐，哪能跟領固定薪水的人比較？

衛福部調整投保金額下限計算方案

衛福部已研擬三項調整職業工會會員健保月投保金額下限的新計算方案，相較於現行方式，估計可延後這類族群每次調漲健保費約一、兩年。

衛福部社會保險司長商東福指出，其一是固定以分級表第三級為基準，現為兩萬四千元，當分級表因基本工資調整，下限就跟著改變；其二是當基本工資成長率達四．五％時，下限按現狀調高一級；其三則是依職業工會會員排除以最低門檻投保人口後，其他人月平均投保金額成長率達四．五％時，下限就要升高一級。

工會稱自己跟自己比的概念較公平

若以二○一一年至今年期間，二○一三、二○一六年曾兩度達到調整職業工會會員健保月投保金額下限標準來看，未來調漲保費間隔可能由兩、三年延長為三至五年再調整；最近一次調升至兩萬四千元，月繳保費調高三十三元、達到六七五元，共計一七二萬人。

干文男說，目前職業工會會員傾向支持方案三，以非最低門檻投保其他人的月平均投保金額成長率作為基準，而是以自己跟自己比的概念較為公平，但實際要採用何種方案，有待今日健保會討論結果而定。