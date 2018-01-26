台中空污降載有成 林佳龍：很心酸

2018-01-26

〔記者劉力仁、蘇芳禾／台北報導〕環保署昨表揚去年秋冬季節空品不良期間積極協調公私場所降載有成縣市，直轄市前二名為台中市、新北市；縣轄市前三名為嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。台中市長林佳龍親自出席領獎，他表示得到這個獎內心感受是「充滿心酸」。

環保署昨首度表揚協調工廠降載有成縣市，也宣示未來將不再頒獎給協調有成的縣市，改為業者空污費折扣優惠。

環保署昨說明，台中市積極輔導業者降載及改用低污染性燃料，共減量二○三八公噸，整體削減比值為八．七％，獲頒一千萬獎金；新北市積極輔導業者改用清潔原燃物料、降低使用量或裝設防制設備，減量二一九公噸，整體削減比值為六．九％，獲頒八百萬獎金。

嘉義縣協調轄內業者降低產能或進行歲修，減量八○一公噸，整體削減比值為二十四．六％，獲頒五百萬獎金；屏東縣協調業者停爐、停降產能或進行歲修，整體削減比值為七．一％，獲頒四百萬獎金；澎湖縣輔導轄內電廠提升燃油鍋爐防制效率及降低油品含硫量，整體削減比值為六．一％，獲頒三百萬獎金。台中市長林佳龍表示，台中市除了協調公私場所降載有成之外，PM2.5減量達十一．四％，名列全國第九名，比許多縣市都好。

另外，時代力量立委徐永明、國民黨立委陳宜民和台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃昨召開記者會，公布去年法定細懸浮微粒（PM2.5）數據，以屏東縣年均值最高，雲林縣第二，重災區中南部空污情況，以彰化縣與嘉義市近三年減量成績最佳。