開心、運動、當志工 百歲人瑞超軟Q

2018-01-26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕百歲人瑞黃蔡寬親手送上「祝福」！黃蔡寬三十四歲就守寡，靠著當助產士，把四個孩子拉拔長大，工作四十年總共接生二千多個嬰娃，靠著天天運動與拉筋，連彎腰都可以雙手碰地，昨天她到慈濟彰化分會當志工，幫忙寒冬送愛物資打包，負責掛上「祝福」字樣的祈福飾品。

黃蔡寬民國八年出生，二十一歲取得助產士執照，由於丈夫因病早逝，當時最大的孩子也才十歲，最小的才四歲，黃蔡寬從此扛起家計，常常為了幫助待產婦人順利生下孩子，只能在出門前交代老大要照顧老么，就趕著去工作了。

她印象最深刻的「接生」經驗，就是民國四十八年「八七水災」當天一早，接到有孕婦即將臨盆，搭了計程車坐到一半路程，因為積水過深，車子沒辦法再行駛，司機只好牽著她走路，地勢低窪處，水深來到胸前，一步步走到員林山區，抵達時已下午三點，臨盆婦人早就生下娃娃，她趕快幫產婦做後續處理與檢查，回到家都已經是晚上了。

黃蔡寬堅持四個孩子都要受教育，勤儉持家把省下的錢都拿來付學費，直到六十一歲才退休。

黃蔡寬年屆百歲，耳聰目明，如今還可以戴著眼鏡穿針引線，彎腰、抬腿都不成問題，尤其是直立前彎，膝蓋完全沒有彎曲，雙手還可以碰地，許多人都認為是百歲阿嬤的柔軟度好；但她強調，每個人都可以辦得到！

「大部分的人，都是試過幾次失敗之後，就放棄了！」黃蔡寬說，她在五十歲時，彎腰根本無法雙手碰地，她是靠著天天拉筋，每天進步一點點，花了一年多的時間，才終於成功，從此天天練習，就能夠輕鬆自在做到。

黃蔡寬七十歲開始吃素，她的健康之道就是完全不挑食，芭樂也能大口咬，保持快樂的心情，天天運動、當志工。她開懷大笑說，人生的煩惱，都是多餘的，「天天開心，健康自然來！」