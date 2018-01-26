賴揆拍板 明年科技預算成長5％

2018-01-26

編列約一千兩百億元 聚焦ＡＩ與醫療科技

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德昨召開「行政院科技會報」，會商明年度政府的科技預算與相關計畫，據悉，政院科技會報辦公室在會中建議，一○八年度科技預算相較今年度成長五％，獲科技會報委員何美玥呼應，賴清德也支持，賴揆初步拍板明年度科技預算適度成長五％，約一二○○億元。

今年度科技預算加計前瞻基礎建設計畫，總規模為一一五一億元，督導科技政策的政務委員吳政忠經與科技會報辦公室討論，建議明年度科技預算成長五％，獲賴揆同意匡列，明年度的科技預算將成長到一二○八．五億元。

張忠謀：把握AI與IoT物聯網趨勢

會中張忠謀等多位委員紛紛指出，過去台灣錯失網際網路的產業發展時代，減少許多相關新創成果，政府不應再錯過人工智慧AI與物聯網IoT的時代，賴清德因此表示，應把握AI或IoT等下世代產業趨勢。

科技會報辦公室指出，明年度科技計畫的重點政策項目，除維持去年度「亞洲．矽谷」、「智慧機械」、「綠能產業」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」、「循環經濟圈」、「數位經濟」、「文化科技創新」及「晶片設計與半導體前瞻科技」等十大重點政策項目外，新興及擴大推動方向，將著重聚焦於AI、醫療科技等項目，提升台灣科技發展的附加價值競爭力。

辦公室表示，邁向智慧國家是行政院五大施政目標之一，除落實「數位國家．創新經濟發展方案」外，更要憑藉台灣在晶片半導體的優勢基礎，積極運用智慧科技應用技術，如人工智慧、物聯網、大數據等，提升產業升級、促進經濟發展及提高民眾生活品質。