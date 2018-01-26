攬才專法2/8上路 開放電競高手在台授課

2018-01-26

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院去年十月底三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」，鬆綁外國專才簽證、居留等規範，以吸引外國專業人才來台就業，行政院長賴清德已核定這項新法將在二月八日正式上路。

國發會副主委高仙桂表示，外國攬才專法將上路，配合相關十一項子法的修訂，將開放外國電競高手可在台灣補習班授課，另外，也將開放外國自由藝術工作者可不經雇主，即可申請個人在台工作許可。

立法院去年十月卅一日三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」，放寬外國專業人才的簽證、居留、保險、租稅與退休等待遇，使台灣工作環境更友善，鼓勵外國專業人才到台灣。

高仙桂表示，母法牽涉十一項子法修訂，多數將於二月預告期滿。過去只有外國語文教師可在補習班授課，這項新法開放具專門知識或技術的外國教師可在補習班授課，經濟部已預告，未來受僱於數位遊戲、電腦動畫漫畫與體感科技（VR、AR）等產業的外國人，例如電競選手，即可在補習班實際技術教學。

高仙桂說，目前經濟部、科技部與教育部等相關單位正在預告外國特定專業人才資格要件，薪資部分，除文化藝術與體育類未訂定，月薪應達十六萬元以上。

高仙桂表示，這些特定外國專才可申請「就業金卡」，自由尋職及轉換工作，並享有到台灣前三年，年薪超過三百萬元部分折半課稅的租稅優惠。另外國專才法也開放外國自由藝術工作者可不經雇主，申請個人工作許可，文化部正預告工作許可相關辦法，從事電影、流行音樂與廣播電視工作符合資格者，可申請到台灣工作。