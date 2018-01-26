人才多、環境佳 童子賢：台灣是電競沃土

2018-01-26

「小可怡情，大可成家立業」 全球遊戲產值2020年超越筆電

〔記者吳柏緯、陳柔蓁／台北報導〕為期五天的台北國際電玩展昨盛大開幕，今年有超過四百個來自各國的廠商、團隊參展，已成為亞太地區遊戲產業最具指標性的交流平台。台北市電腦公會理事長童子賢指出，台灣是電競產業的沃土，不但人才多、環境佳，而且政府將電競納入運動產業，以行動支持，是發展電競產業的助力。

台北國際電玩展昨揭幕

根據國際市調組織Newzoo的統計，去年全球遊戲產業的產值高達一一六○億美元，二○二○年將到達一四三五億美元，已經超過筆記型電腦的產值；另一家國際市調組織Jon Peddie Research（JPR）資料指出，去年全球電競硬體的產值高達二八○億美元，也已被列為亞運的正式比賽項目。

對於遊戲，童子賢說，從小就有玩滑雪、賽車、小精靈、在冰果室打小蜜蜂等遊戲的美好回憶，遊戲有教育學習功能，小可怡情，大可成家立業，從宏觀的角度看，更能為台灣帶來產值、就業、稅收，是一個幸福產業。

為支持電競發展並讓民眾近距離接觸電競選手，今年的台北國際電玩展，規劃大量的電競賽事與專區。童子賢指出，台灣有不少優秀的選手，拿了好幾個世界冠軍。此外，網路直播以及電競收看人數達全球第五，也都是優勢。立法院去年也修法，將電子競技納入運動比賽項目，使得電競成為國人關注的焦點。今年參展的新創團隊有一七五家，年增二十二％、較二○一四年增加九倍，足見已匯聚全球新創能量，且受到國際重視。

他以韓國為例，韓國政府一方面建設高速網路，同時投入扶植電玩產業，兩者相輔相成，帶動通訊與電玩產業同步發展。

今年台北國際電玩展的展期為一月廿五日到廿九日，共有廿八個國家、達四百家業者參與，高達二○○○個攤位，推出超過二百款新遊戲，預計帶來卅萬人次參觀人潮。

主辦東京電玩展的日本娛樂協會會長岡村秀樹此次應邀來台，他說，台北國際電玩展的參觀人次，比東京電玩展多，證明台北國際電玩展是亞洲重要的遊戲情報中心。