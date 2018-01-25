童下肢出紅疹 竟罹類過敏性紫斑症

2018-01-25

記者王俊忠／台南報導

4歲郭姓男童罹患輕微感冒，兩週後卻出現腹痛、噁心及下肢紅疹，家人起初以為是腸胃疾病，到處就診吃藥都未改善。紅疹日漸加深變成有如瘀青的深紫色，轉到成大醫院急診後，才確認男童罹患的是好發於兒童階段的「類過敏性紫斑症」。

孩童秋冬最常見的血管炎

成大醫院小兒急診科主治醫師陳志安表示，類過敏性紫斑症好發於10歲以下孩童，常發生在秋冬季節，是孩童最常出現的一種血管炎。大部分病童發病前2-3週常有上呼吸道感染，或是有接觸藥物或過敏原的病史，致病機轉還不清楚，可能與自體免疫反應或免疫複合體沉積引起的血管炎反應有關。

郭小弟就醫時，雙肢紅疹、踝關節腫脹和陰囊處瘀青、腫脹，紅疹不斷增加、顏色逐步加深，有如瘀青的深紫色，經抽血檢查並沒有凝血功能異常或血小板低下情形，但糞便驗出潛血反應，確定是類過敏性紫斑症，因此使用類固醇治療，症狀獲得改善、持續門診追蹤。

陳志安說，類過敏性紫斑症的孩童遭受外來病菌感染時，身體會產生抗體，但這些抗體除了對抗病菌，還會攻擊自己身體正常血管上的受器，引發全身器官、組織發炎，有腹痛、血便、腹脹；關節腫脹、甚至無法行走等症狀，主要出現在下肢的皮膚紅疹；少數人會出現蛋白尿、血尿。

需使用高劑量類固醇治療，但在症狀改善後會慢慢減量，不必擔心類固醇引起的副作用。