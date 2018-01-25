腳久站腫如麵龜 深層靜脈栓塞險截肢

2018-01-25

記者林惠琴／台北報導

50歲從事美髮業的楊小姐，上班8小時幾乎只站不坐，7年前雙腳開始出現腫脹、疼痛、麻木，甚至腫大如麵龜、一走路就腳痛，就醫檢查發現是下腔靜脈到雙股靜脈深層靜脈栓塞，傳統方式治療遲遲不見改善，經超音波輔助溶栓、重建靜脈通路，終於復原。

新光醫院周邊血管中心主任吳典育表示，深層靜脈血栓是血栓在深層靜脈堵住血管、回流不佳，進而造成肢體出現腫脹、疼痛、麻木等症狀，甚至可能會惡化導致組織缺血壞死，屆時就必須考慮截肢。

吳典育說明，腿部靜脈栓塞原因像是肥胖、久坐久站、長期臥床、長途旅行造成血液遲滯不動，或是因為車禍、血管發炎性疾病引發血管內壁受損，或是服用避孕藥、重大手術、懷孕生產、癌症患者、60歲以上老年人血液黏稠度高所致。

吳典育指出，一般來說，腿部靜脈栓塞治療方式採用皮下注射抗凝血劑，合併口服抗凝血藥物，幫助溶解血栓，並抑制新血栓形成。不過，目前又有超音波輔助溶栓新療法，就是利用超音波的脈衝將血栓打出很多小洞，藉此破壞血栓的纖維蛋白，讓溶栓藥物更能滲透入血栓內部達到溶解目的，較傳統療法清除血栓效果更佳。

預防腿部靜脈栓塞，應避免長時間久坐久站，最好每隔1小時休息5至10分鐘，可起身上廁所、至茶水間倒水喝或伸展腿部，睡前也可用枕頭墊高腿部，協助下肢血液回流。