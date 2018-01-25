結石排尿不順 服利尿劑險脹破膀胱

2018-01-25

記者陳冠備／彰化報導

52歲男子曾日宏日前排尿不順，半夜凌晨服下利尿劑催尿，不料雪上加霜，尿意加劇造成肚子絞痛，膀胱也快要脹破，只好求救友人載他到員生醫院掛急診。經檢查發現曾男尿道有1顆直徑1.4公分結石，造成急性尿滯留，緊急手術後取出已無大礙。

員生醫院急診室主任醫師曾冠富說，曾男若撐到天亮才就醫，可能導致膀胱脹破，傷及腎臟有生命危險。

曾日宏說，去年有一次結石手術紀錄，可是沒有排尿不順的症狀，日前出現異狀時也覺得跟結石無關，才會在妻子建議下吞服利尿劑排尿，2小時後尿意高漲，可是依然尿不出來，下腹脹痛，覺得膀胱快要破掉，只好趕快就醫。

曾冠富表示，X光檢查發現，曾男膀胱連接尿道之間有一顆直徑1.4公分結石卡住，因一般尿道只有0.6公分，該結石已經完全塞住了尿道，才會造成尿液排不出來，若拖延到早上，膀胱受損傷及內臟，生命就有危險，於是趕緊啟用氣動式碎石機將結石震碎成3塊，再用內視鏡伸入尿道取出結石。

「都是缺少水份惹的禍！」曾冠富指出，曾日宏因工作量大排汗頻繁，卻未及時補充水份，加上認為半夜要起來上廁所麻煩，乾脆晚上不喝水，才會導致1年內2度結石病發。

曾冠富說，根據文獻紀錄，尿道結石男性發生率是女性2至3倍，好發年齡約30到50歲，如果有結石病史的患者6年內有6成機率會再復發，平時除了多攝取水份，飲食最忌「呷重鹹」，過量蛋白質、鈉、糖也會增加尿液中鈣與尿酸的排泄，提高形成結石的風險。

此外，有過結石者只能適量吃花生、杏仁、地瓜、菠菜等食物，不得過量。