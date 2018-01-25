原民會成果發表《語言法》通過大躍進

2018-01-25

〔記者林彥彤／台北報導〕原住民族委員會昨日舉辦年度成果發表會，共列出十項重點成果、三項未來展望，最值得注意的亮點，是「原住民族語言發展法」通過，這是近十年來通過的第三部專法。原民會表示，未來一年，期盼對於其他爭議議題，能透過法制化保障原民權利。

去年原民會致力推動的政策，內容包含「原住民族語言發展法」三讀通過、提供百萬資金貸款創業、歸還平埔族身分、設立部落寬頻、成立原民廣播電台、降低失業率、推動原民長照、發布三項解釋令捍衛自然資源權利、完成蘭嶼核廢料偵查、發布土地劃設辦法等；今年，則展望普設族語推廣人員、推動原民企業貸款信用保證以及促進轉型正義等。

今年增加150名族語推廣員

原民會主委夷將．拔路兒指出，語言法通過是一大躍進，不僅原民語言可以保存，包含文化、文化祭典等也都得以傳承，其中一個具體可見的成果是，讓教族語的國小教師待遇能提升，從時薪制改成月薪制，預計今年將增加一百五十個族語推廣人員。

不僅文化要傳承，經濟發展也要推動。夷將．拔路兒表示，去年已貸放二千三百廿件原民貸款，金額達六．九億元，創造產值十二億元。今年也將提供最高一千萬元的融資保證，利率最高為年利率四％，原民企業只需負擔二．五四五％的利息，其餘原民會補貼。

不過去年，有關私有領域未劃入傳統領域，以及花蓮亞泥案等仍備受爭議。夷將．拔路兒回應，未來將透過「原住民族土地及海域法草案」處理，亞泥案議題，近期總統蔡英文已裁示，建議經濟部、原民會、亞泥與該部落族人坐下來談，看是否能先以原住民族的諮商同意權解決。