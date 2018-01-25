台鐵春節搶票 26、27日展開第二波

2018-01-25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵東部幹線與南迴線、西部幹線春節車票，分別於昨、今日凌晨零點開放訂票；逾期未取車票，台鐵將於廿六日、廿七日上午九點重新釋出。台灣高鐵則針對大學生族群，在開學返校之際，除大學生優惠車次外，二月廿二日至廿五日，每天再增加南下、北上各一班次「大學生開學返校五折優惠列車」，廿六日凌晨零點開放購票。

高鐵大學生返校列車 明開賣

台鐵統計，昨日東部幹線春節車票開賣，立刻湧入廿四萬人搶票，第一分鐘訂出多達十一萬張車票，尖峰時段長途自強號瞬間售完，逾期未取車票，台鐵將於明日上午九點重新釋出，提醒有訂到車票旅客，務必於兩日內取票。

東部幹線二月十四日至十六日晚間六點，台北往花蓮、台東方向，二月十八日至廿日台東、花蓮往台北方向的長途自強號座位皆已售完；南迴線方面，二月十五日上午七點至中午十二點、二月十六日下午四點至晚間九點高雄往台東方向，及二月十九日上午九點至晚間八點、二月廿日上午十點至晚間八點台東往高雄方向長途自強號，座位均售完。

花東縣民若沒搶到票，二月十四、十五、十九、廿日還有八班實名制列車，二月九日上午六點開放身分證Ｕ、Ｖ開頭字號，及去年十二月一日前設籍花東縣民網路訂票。

高鐵八班次大學生開學返校五折優惠列車，二月廿二日至廿五日南下八一七次列車，於上午十點從南港站發車；北上八一八車次於上午十點廿五分從左營站發車，乘車時需攜帶本人有效學生證正本以備查驗。