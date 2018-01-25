台大電機、資工甄試 不延一天

2018-01-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年大學個人申請第二階段甄試時間縮短，導致許多大學校系撞期，台大向招聯會提案，將電機系和資工系甄試日期往後挪一天，但未獲同意。招聯會表示，移動日期將衍生新的學生權益衝突，不宜貿然變更。台大表示，尊重招聯會決議，但若不動日期，這個問題等於無解。

招聯會不准 台大尊重

台大昨在招聯會常委會提出臨時議案，希望能將同領域且撞期的電機系和資工系的甄試日期由四月十四日改為四月十五日，最後招聯會仍維持不調整日期的原則，但承諾會協助台大協調。

台大代理校長郭大維表示，既然招聯會通過討論第一案，會調查協調，在簡章不變更的前提下，辦理電機資工兩學系的甄試。

台大副教務長張耀文表示，台大不希望影響他校的時間，因此主動提出可行日期，包括四月十六日、十七日、十八日，但招聯會未正面回應，「這完全不是解決問題的態度」。

台大教務長批制度殺人

張耀文說，台大不是事前不協調，但電機系和資工系甄試日期重疊且實質影響嚴重，他舉例，清大電機、清大資工、交大電機資訊學士班、交大機械的甄試都在四月十四日。「這是制度殺人，系所為了要生存不得不這樣做，小孩的眼睛都是雪亮的，也知道大人在玩什麼把戲，如此不擇手段的考招手段，要怎麼期待能養出正直誠信的下一代？」