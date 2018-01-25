出生52天換肝成功 創台灣紀錄

2018-01-25

肝臟移植年紀最小

〔記者林惠琴／台北報導〕去年十月早產的穆小弟，出生後發生食慾差、水腫、低血糖等異常狀況，經檢查發現罹患罕見的「新生兒血鐵沉積症」，肝細胞破壞殆盡造成猛爆性肝臟衰竭，命在旦夕，台北榮總及時為出生五十二天的他進行肝臟移植，成功撿回一條命，創下國內首例新生兒肝臟移植，也是肝臟移植年齡最小紀錄！

在診所出生、三十五週早產的穆小弟，體重二．八公斤，因為出現低血糖情況陸續轉至奇美醫院、成大醫院，最後確診是極罕見、全球只有少數病例報告的新生兒血鐵沉積症，肝臟日益萎縮，流血不止，黃疸也上升，腎功能受到影響，必須仰賴肝臟移植以求生存。

成大醫院小兒部新生兒科主治醫師林永傑表示，新生兒血鐵沉積症發生原因，主要是母親懷孕時產生對抗胎兒肝細胞的抗體，破壞胎兒肝細胞，並產生肝臟及其他組織中鐵質的沉積，進而導致嬰兒出生後就會發生低血糖、凝血功能障礙、黃疸、水腫、寡尿等肝臟衰竭症狀，若不及時接受肝臟移植，致死率接近百分之百。

在危急情況下，林永傑一度考慮送穆小弟至日本接受肝臟移植，但在臉書求救，經友人推薦、聯繫上專長為小兒肝臟移植的台北榮總兒童外科主任劉君恕，隨即轉院，經一週評估與３Ｄ列印模型模擬等過程後執行手術，術程長達十二小時。

爸爸捐肝救兒 尺寸、血管是難關

劉君恕指出，穆小弟接受手術時僅四公斤，受贈肝臟來自他的父親，大人肝臟大小約一千四百公克，捐出三百多公克，小孩卻僅有一百八十公克的空間，必須克服大小、厚度，以及連接血管等問題，醫療團隊在取出大人左側肝葉後，先削除邊緣減少體積與厚度，還要保留相連血管，著實不容易。

此外，因水腫情況，穆小弟植入新肝後的腹部無法立刻閉合，直到七天後才成功縫合，期間相關照護也是一大挑戰。

現在穆小弟約三個多月大，已脫離正壓呼吸器轉至普通病房照顧，身上所有的引流管、洗腎管路及中心靜脈導管均已移除，傷口復元狀況良好，最快今天出院。