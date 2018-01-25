搭載福五 電離層探測儀測得地震前兆

2018-01-25

伊拉克強震前9天 觀測到震央上空濃度異常

〔記者吳柏緯／台北報導〕二十年磨一劍！中央大學太空科學研究所所長趙吉光投入畢生心血研發的「先進電離層探測儀」，搭載在福衛五號，去年底成功在伊拉克大地震前九天偵測到震央上空電離層濃度異常變化。該技術受到國際肯定，目前也已與美國、印度等國合作。

被暱稱為「太空魔方」的「先進電離層探測儀」，去年隨著福衛五號升空後，陸續進行了多項測試，調整至最佳模式進行例行觀測。

趙吉光說明，「先進電離層探測儀」去年十月卅一日完成一七○小時的觀測、傳輸資料量約1GB的在軌測試。從十一月一日起進行例行觀測，至今觀測時間超過一千小時、傳輸資料量超過8.5GB，資料也比過去精準。趙吉光進一步表示，過去福衛三號需要二到三個月才能完成一份全球電離層參數分布圖，由於福衛五號每兩天再訪一次的特性，加上技術提升，現在僅需兩天就能完成一張分布圖，大大提升觀測效率。

中央太空所教授劉正彥表示，根據過往電離層的觀測資料顯示，發生大地震前，震央正上方的電離層濃度會有劇烈的變動，電離層濃度轉變成為震前預兆觀測的重要指標。去年十一月十二日伊拉克發生芮氏規模七．三的強震，造成嚴重的傷亡。「先進電離層探測儀」在地震前九天就觀測到震央上空電離層濃度異常增加。

未來可望預測地震

趙吉光表示，「先進電離層探測儀」每天都會回傳資料，由於資料量較大加上學研機構人手有限，仍以研究為主，因此無法即時分析例行性資料。未來若有相關單位，例如氣象局的協助，事前預測地震可望成為可能。

「先進電離層探測儀」的觀測資料將採開放資料庫的方式供國內外研究人員使用。趙吉光表示，根據目前規劃，將在今年三月起優先提供給國內大氣學門研究人員使用，六月提供給國內其他研究領域的學者使用，於今年年底正式上網，讓全世界的研究人員都能取得並使用。

除了國內研發的立方衛星、福衛七號都將搭載這項技術外，這項技術也受到國際關注，趙吉光表示，已經與美國、印度進行相關的衛星合作計畫，新加坡南洋理工學院也於日前探詢合作、交流的可能。