罕病女臨終拍婚紗 捐角膜遺愛人間

2018-01-25

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣廿八歲年輕女孩小怡，先前因罹癌、情變，結婚夢變得遙不可及，在衛福部南投醫院協助下，她去年與母親合拍婚紗照，為人生留下美麗紀錄，去年底辭世，生前則捐出眼角膜。小怡母親得知眼角膜已成功移植，昨不捨又感動地說，很開心有二名失明患者，因為女兒能重新看世界。

年輕活潑的小怡，就跟同年齡的女孩一樣，喜歡自拍打卡，希望有一天能披上婚紗，拍美麗的婚紗照，惟三年前罹患惡性橫紋肌肉瘤，還因癲癇發作，被發現轉移腦部，病情惡化，感情也告吹。母親為一償女兒心願，與院方合力為小怡拍婚紗照，如願讓女兒圓夢。

只是小怡最後仍因病重於去年底辭世，過世前和醫生、家人討論後，決定簽署捐贈同意書，小怡母親起初不捨，但最後仍尊重女兒意願。小怡母親昨也與醫生一同到院內心願牆貼上果實圖案，紀念女兒。

南投醫院 將捐贈者掛上心願牆紀念

小怡母親說，女兒最後在居家安寧照護期間，醫生都有到家提供醫療服務，減少不必要的就醫或住院次數，縱使女兒已經去當小天使，但仍感謝院方的協助。

南投醫院院長洪弘昌表示，院內病房走道有一面心願牆，紀念在該院做過眼角膜捐贈的病患，把每一位捐贈者以花朵或果實的圖案貼在牆上，象徵捐贈者的大愛開花結果，希望讓每個家屬思念至親，也紀念每位患者的大愛。