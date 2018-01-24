她開發股票投資系統 年報酬率12%登國際期刊

2018-01-24

國外投顧洽談合作

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學金融管理學系副教授余歆儀，累積10年經驗開發股票投資系統，以多部高速電腦運算出台、美股市最佳交易模式，並投入自有資金實際進場驗證，長期平均年報酬率扣除手續費後逾12%。

相關研究成果同步發表在國際A級期刊「Journal of Financial Markets」。余歆儀透露，目前已陸續有國外投資銀行或投信公司與她洽談合作。

余歆儀的研究論文「Evolution of Historical Prices in Momentum Investing」，以「動能投資策略」現象為主軸，改善既有策略及找出獲利理由。

余歆儀說，國內股票型基金的月報酬率平均1個月是0.5486%，1年就是6.58%，這還是沒有扣除管理費的獲利，股神巴菲特早期1年獲利是18%，近年大概12~15%。

隨網路普及，台、美股市交易大數據唾手可得，激發余歆儀以市場異常現象開發投資系統的念頭，將學術與實務結合，股票投資系統於焉而生。

投入資金驗證系統穩定

她挑選上百種市場異常現象與財務模型做為運作核心，加入台、美股市約百年期的交易大數據當作回測依據，經多台高速電腦平行運算出最佳投資策略，決定投資標的、金額、權重、交易時間點，以自有資金進場操作，獲利可觀。

余歆儀強調買賣權重、漲跌幅、進場時點等參數的調整，皆不會影響模擬結果，實證結果非常穩定。也因十分信任自己開發的系統，當系統選出股票清單並決定權重後就會自動下單，「除非刻意檢查，不然我也不知道系統幫我買哪幾檔股票！」