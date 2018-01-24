天價蓮霧！1顆飆到260

2018-01-24

〔記者陳彥廷、林彥彤／綜合報導〕屏東縣蓮霧因寒害落果，產量減少，價格也跟著攀升，昨天佳冬鄉的蓮霧在台北拍賣市場拍出1公斤1200元的高價，等於1盒9粒裝蓮霧禮盒就要價2400元，平均每粒單價超過260元。佳冬鄉農會總幹事林淑玲苦笑說：「僅此一盒！」

1公斤1200元 僅此一盒

蓮霧是春節時令伴手禮，屏東以沿海東港到枋寮及南州等鄉鎮為主要產地，今年蓮霧受寒害影響，果實普遍較小，地方反映產量恐劇跌7成。

根據農產品交易網站顯示，自1月8日寒流過後，蓮霧價格就出現漲幅，台北市場批發價每公斤41.4元，1月16日漲到55.1元，昨天每公斤52.5元。品項較佳的蓮霧更奇貨可居。在台北拍賣市場上頗受歡迎的佳冬農會品牌「透紅佳人」，連2年於春節前1個月拍賣出每公斤價逾1000元的蓮霧禮盒。

林淑玲說，前2年因颱風及豪雨已歉收的蓮霧農，期盼今年能豐收彌補前2年損失，沒想到寒流竟如此嚴重，導致佳冬鄉產量減少3成。

林淑玲表示，昨天在台北拍出高價的該禮盒僅9粒蓮霧，單粒重量近270公克，碩大飽滿透紅，賣相佳，不過量實在太少，「僅此一盒！」

農糧署主秘翁震炘表示，此次災損主要是12月、1月早發的果實，接下來2月、3月還會有第2批、第3批採收期，估計價格應會回穩。至於佳冬的災情，會與農糧署分署及改良場前往勘察，了解是否有延遲性的災害。