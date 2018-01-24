麥當勞12品項漲價 麥脆雞、薯條變貴了

2018-01-24

〔記者楊雅民／台北報導〕元旦剛調漲薪資的麥當勞漲價了。業者表示檢視產品價格結構及營運成本，即日起調漲超值全餐配餐、麥脆雞、薯餅及點心等十二項商品價格，平均漲價二到四元，漲幅約四％至六．六六％；歡樂送外送服務費也從三十五元調至三十九元。

摩斯、肯德基不跟進

摩斯漢堡和肯德基等西式速食連鎖店皆表示，目前尚無跟進漲價的計畫。麥當勞上次漲價是二○一六年十一月九日。

在這一波漲價中，超值全餐的配餐「經典配餐」、「清爽配餐」從四十六元調漲至五十元，帶動超值全餐平均漲幅約一．二％；麥脆雞兩塊則從一百元調漲至一○四元；薯餅從三十元調漲至三十二元。

蘋果派、薯條、聖代、麥脆雞、無骨雞腿排、四季沙拉、美式辣味香雞堡、法式芥末香雞堡等八項點心，單點價格平均調漲二到三元，其餘二十七項不變。

不過，「黃金起司豬排堡」單點價格從五十三元調降為四十九元；早餐時段吉事蛋堡單點和有氧早餐，也分別從三十五元和六十五元降至二十九元和五十九元，降了六元。

看好全球咖啡精品化風潮，今日起全台三七六家麥當勞餐廳將同步供應McCafé全新的特選黑咖啡、那堤、卡布奇諾等商品，預計將帶動麥當勞櫃台咖啡銷售杯數成長五十％，旗艦專櫃咖啡杯數成長七．五％。