空污害南台 胸腔科患者多3成

2018-01-24

〔記者吳俊鋒、王俊忠、黃文瑜／台南報導〕南部近日空污嚴重，衛生福利部胸腔病院醫師陶瑞明發現，這兩個月來，門診患者比平常增加近三成，多為肺功能下降，咳嗽不停，呼籲民眾做好自我防護。

一般咳嗽加劇 氣喘、肺炎惡化

陶瑞明分析就醫者，除了一般人咳嗽加劇，平日有氣喘、肺炎，以及心血管疾病者，也因症狀惡化而提前回診、就醫。

陶瑞明說，世界衛生組織空氣品質指引提到，長期暴露在PM2.5濃度每立方公尺三十五微克的環境下，肺癌死亡率升高至十五％。依據環保署一○五年的監測資料，台灣地區平均PM2.5濃度高達每立方公尺四十．六微克，影響可見一斑。

陶瑞明建議，當污染揚塵發生時應緊密門窗，並減少戶外活動，居家可開空氣清淨機。若真的需要出去，也記得配戴口罩與護目鏡。

陶瑞明提醒，若民眾持續有無法改善的咳嗽、哮喘、胸痛等症狀，應及早就醫，尋求專業的檢查與治療。

多攝取抗氧化食物

胸腔病院營養師傅昭陽則建議，對抗空污，可多增加抗氧化飲食，強化免疫能力，抑制腫瘤活性與癌細胞增生。例如糙米、豆類、瘦肉、魚，還有綠色蔬菜等含水溶性維生素Ｂ群食物，或是南瓜、胡蘿蔔、芥藍菜等脂溶性維生素食物，以及含維生素Ｃ的食物。

也可能與類流感相關

奇美醫學中心則指出，胸腔內科看診人數，近兩個月成長七成，眼科病患成長不到兩成，心臟血管內科病患成長一成，但是否因空氣品質，導致就醫，院方則認為需要更確切的直接證據，或進一步研究證實。

成大醫院胸腔內科門診醫師表示，近來因呼吸道問題求診的患者約比平常多了一成，但原因不見得是空污，也可能與感冒或流感等病症有關。