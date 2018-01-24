腹瀉群聚感染 一個月達25件

2018-01-24

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布，上週腹瀉門急診就診達十二萬八四九二人次，較前一週上升十三％，且近四週已累計二十五起腹瀉群聚案件，主要發生於校園、餐飲旅宿，以感染諾羅病毒為大宗，提醒民眾正值病毒性腸胃炎好發季節，注意飲食衛生，並養成勤洗手習慣。

病毒性腸胃炎常見諾羅病毒、輪狀病毒、腺病毒，其中，諾羅病毒、輪狀病毒主要流行季節為十一月至隔年三月，腺病毒一整年內都會發生。諾羅病毒任何年齡層均可能受到感染，輪狀病毒、腺病毒則是好發於五歲以下族群。

主要傳染途徑是食用受污染的食物、水，或是接觸病人的食物、水、嘔吐物、排泄物，以及病人曾接觸的物體表面等，潛伏期一至三天。症狀包含水瀉、嘔吐，也可能有頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉痠痛。大部分的人可完全恢復，但嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者及需要長期照護者，恐有脫水、電解質不平衡，甚至死亡風險。

疾管署副署長莊人祥表示，病毒性腸胃炎具有高傳染力，容易引發群聚感染。民眾如廁後、進食或準備食物前要落實勤洗手，並使用安全食材來源，且調理過程符合衛生條件，像是吃火鍋必須徹底煮熟再食用，尤其是貝類等水產品。

莊人祥指出，萬一出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等疑似症狀，應儘速就醫，並在家休息。如要外出者，必須配戴口罩，以免傳染給他人，同時注意補充水分、電解質。

此外，患者污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面可使用○．一％濃度漂白水、約二十西西漂白水與一公升清水擦拭；處理患者糞便、嘔吐物前，則要戴上手套與口罩，並使用○．五％濃度漂白水、約一百西西漂白水與一公升清水消毒清理。