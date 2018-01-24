類流感上週近13萬人就醫 估本週達高峰

2018-01-24

〔記者林惠琴、張聰秋／綜合報導〕流感疫情持續升溫！上週類流感門急診逼近十三萬人次，達到十二萬九五九三人次，較前一週暴增二十七％，並新增五十二例流感重症，另增十四例死亡個案，均為去年十月進入本流感季以來、單週最高紀錄。

疾管署預估疫情高峰有機會落在本週，要等到進入寒假（一月廿五日開始）後，疫情發展才會趨緩，但下週又有冷空氣報到，不排除有變數，民眾仍要提高警覺。彰化衛生局長葉彥伯則認為，一般流感流行期約二到三個月，這波高峰可能持續到農曆年過後。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增五十二例流感重症，一名一歲五個月的女童年齡最小，本身有心血管病史，未接種本流感季疫苗。在十四例死亡個案中，包含五男九女，年齡介於三十五歲至九十一歲，均有慢性病史，其中十一例未接種本流感季疫苗。病程為咳嗽、發燒，演變成呼吸急促，再併發肺炎而亡，從發病至死亡約七至十天，感染型別為Ｂ型十一例、H3N2兩例、H1N1一例。

寒流讓疫情增溫 下週變冷別輕忽

疾管署副署長莊人祥指出，上週流感疫情明顯上升，推估可能是先前寒流所造成。近四週共計五十七起流感群聚，有四十四起發生於校園，預計各級學校本週起陸續放寒假後，疫情高峰有機會落在本週，未來上升幅度趨緩。

衛福部彰化醫院感染科醫師莊佳慧觀察，今年流感疫苗沒有猜對Ｂ型流感病毒株，讓Ｂ型流感人數攀升，而往年常見的Ａ型流感今年照樣流行，可說是Ａ、Ｂ型流感齊發。莊人祥則強調，國內社區監測發現，目前流行病毒型別仍以Ｂ型流感占七、八成為主；本流感季累計有二一二例流感重症，其中，三十一例死亡，感染型別以Ｂ型為主、約占八成。

B型攀升 占7至8成

莊人祥提醒，現仍處於流感高峰期，民眾應注意加強防護。若有咳嗽、流鼻水等類流感症狀，必須戴上口罩，就近至國內四千多家公費藥劑合約醫療機構就醫。凡經醫師臨床判斷判定條件，不需快篩，就能使用公費藥劑。