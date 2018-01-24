溪山國小校狗週歲 師生慶生

2018-01-24

教育部推動「流浪犬貓生命教育」，補助45校成立動保社團。有台北市幸福小學之稱的溪山國小，早有校貓「dudu」、校鳥「apple」及校犬「free」三隻動物助教，全校師生昨為校狗「free」辦週歲生日宴，並舉辦「首屆溪山三寶海帶拳拳王大賽」，校長施春明表示，「free」是自由日出生，熱愛自由，學生們因動物老師的教導，學習擁有對待生命的「愛的感動」。

溪山國小位於北市內雙溪，全校僅87名學生，1989年國片「魯冰花」在溪山國小拍攝，30多年前的電影場景，現在是校長室和圖書室。

（記者林曉雲）