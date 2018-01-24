學測週五登場 考生記得帶有照證件

2018-01-24

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學科能力測驗廿六日登場，大學招聯會執秘戴念華昨表示，今年適逢龍年考生應試，考生比去年大增七七○五人，共有十三萬六四六五人報考，首度「取消准考證」，考生只能用身分證、健保卡、護照或駕照等有照片的身分證明正本應考，不能帶術科准考證，也不能帶學生證，帶錯證件會被扣一到三級分。

適逢龍年考生 較去年增加逾七千人報考

戴念華表示，今年學測首度取消准考證，主因去年兩次英聽測驗，未帶有效證件應試占違規案件九成以上，今年學測應試有效證件只有五種：國民身分證、附有照片健保卡正本、居留證正本、護照正本、駕駛執照正本；至於學生證、無照片的健保卡、證件影本都屬無效證件。

戴念華提醒，術科考試則仍維持「准考證」舊制，但術科准考證不能作為學測考試證件。依規定，學生未帶有效證件，將扣減該節考試成績一級分，如全天考試都未帶有效證件，將被扣三級分，影響嚴重。

大考中心也提醒，今年學測的國文科選擇題和寫作能力測驗將首度分節施測，以往國文科包含選擇題和寫作兩部分、考試時間一百二十分鐘，今年首次分兩節考，考生需注意有無作答字數限制，也要注意分配作答時間。

今年考試變革還包括，美術術科考試時間包含紙張吹乾、噴膠時間；體育術科考試新增考生不得攜帶具有通訊、記憶等功能的電子工具進行側錄或其他有礙試場安寧、考試公平的各類器材入場，違者一律取消資格。