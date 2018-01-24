有疑慮就要釐清 教部促台大遴選會回應

2018-01-24

〔記者林曉雲／台北報導〕台大宣布校長當選人管中閔將在二月一日上任，但教育部人事處長陳焜元昨表示，台大校長人事案須由教育部核定，教育部不會管時間點，而是依法律規定去審查確認，大家有質疑，教育部就必須去釐清，台大遴選委員會則須做好回應，目前教育部仍在進行確認中。

對於台灣大副董蔡明興任校長遴選委員，遭台大教授質疑是「蔡董投管董」，有涉及偏頗之虞，陳焜元表示，在教育部核定新校長人事案之前、即台大新校長就任前，台大遴選委員會仍存在，因此台大校長任何一位候選人都有權利，可根據國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法規定，認為有具體事實足認遴委執行職務有偏頗之虞，向台大遴委會提出解除遴選委員的要求，由遴委會議決是否解除。

外界質疑管中閔在候選人基本資料中未事先揭露擔任台灣大獨董一事，陳焜元表示，教育部只根據教育人員任用條例進行資格審查，究竟管中閔是否將學校所要求資料全部寫入資料表，這部分他不會證實也不會否認；但不少台大校長遴選委員表示，在候選人資料表中，完全未看到管中閔擔任台灣大獨董的消息，如果此事在選前公開揭露，恐會影響校務會議代表的門檻投票，管中閔甚至有可能跨不過門檻，無法進入遴委會的第二階段投票，因此未事先揭露具有關鍵性的影響力。

台大校長遴選委員會發言人袁孝維則表示，她須向遴委會的召集人陳維昭詢問之後，才能對外回應。

一名國立大學校長說，教育部要求校長候選人填具的基本資料表，有要求候選人填寫專任和兼任職務，基本上，教授兼任營利事業若是有給職董事，是需經過學校的同意後擔任，在其他大學，通常應會主動揭露於資料表，也是一種坦蕩蕩的表現，不寫出來則屬罕例。