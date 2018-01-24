管中閔獨董風波 台大教授盼重啟校長遴選

2018-01-24

向教育部喊話 爭議解決前勿核定遴選結果

〔記者林曉雲、黃以敬／台北報導〕台大校長遴選爭議持續延燒！台大校長當選人管中閔未事先揭露其擔任台灣大哥大獨董，而台大遴選委員、台灣大副董蔡明興遭爆為管獲選校長的關鍵票，引發台大校內外對於資訊揭露不全、未落實利益迴避等質疑不斷；部分台大教授昨發聲，要求台大及教育部應釐清及處理爭議，在重大爭議未解決前，不能核定遴選結果，更應重啟台大校長遴選程序，重新進行二階段遴選作業。

應徹底釐清候選人資訊

台大物理系教授林敏聰和身為校務會議代表的台大國發所教授劉靜怡昨發文呼籲，台大遴選委員會不但應重啟校長遴選程序，且應徹底釐清所有候選人資訊，確保均充分揭露且落實利益迴避；台大校務會議也應做出針對包括管在內的所有候選人重新投票的決議。

劉靜怡表示，民主國家為避免公共職責與私人利益間產生不當糾葛，凡要競逐重要職位者，至少應遵守「主動揭露利益」原則，因揭露與否，極可能影響校長產生的法律程序是否正當、符合社會正義，而令人訝異的是，在台大遴委會宣布管當選校長後，外界才知出現「蔡董投管董」怪異現象。

管未主動揭露 違公正性

林敏聰指出，管自去年六月擔任台灣大獨董，是在參加校長遴選前，除台大校方未提此一關鍵資訊，管個人經歷資料也對此一字未提，僅於事情爆發後辭去獨董職務，至今未作出適當解釋，過程已違反主動揭露利益原則。而台大師生、校務會議代表及校長遴選委員會在資訊不全下，做出對於所有校長候選人的公評與投票，更嚴重傷害校長遴選的民主正當性與實質公平性。

林敏聰指出，重啟遴選是唯一可在事後公平對待所有候選人，又不必曠日廢時的最適處理模式；台大沒人會反對產學合作，但如不重新釐清疑點並確保校長遴選公正性，管中閔教授就算當上新校長，未來推動校務或任何產學案，恐都會遭校內外質疑檢視，對台大或管本人都是傷害。

台大資工系兼任教授高成炎也呼籲監察院介入調查，他表示，台大前校長楊泮池捲入論文作假案、因誠信問題而決定不續任，接任的校長管中閔的誠信又受質疑，「誠信立校」應是台大的核心價值，教育部應退回此人事案，由台大遴選委員會重新投票。