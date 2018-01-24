高鐵採用國產維修物料 5年省12億

2018-01-24

〔記者鄭瑋奇、王榮祥、沈佩瑤／台北報導〕台北捷運萬大線機電標要求投標須具實績經驗，致使國內廠商無法投標，引發台車及外界議論。而據指出，除了捷運，目前台車公司已具備台鐵電聯車及機場捷運普通車製造實績，都有資格參與。至於高鐵，因安全性要求高，國內廠商較難投入，但台灣高鐵公司指出，維修物料已有十五％用國內材料，五年省逾十二億維修費，預計一一一年本土比例將升到卅％。

台車具備投標電聯車資格

台車公司民國九十四年取得台鐵EMU700型電聯車標案，雖當時要求須有實績，但能採認技術合作廠商的實績，所以與日本車輛公司合作得標。一○○年台車再取得EMU800型標案，車輛自製率也從EMU700型的三十％提升至EMU800型五十二％。因此，未來台鐵電聯車標案，台車都具投標資格。

台鐵機電標方面，南迴鐵路之前採統包最有利標方式，雖也限制須有實績，但國內不少廠商具投標資格，最後由士林電機與日本信號公司共同承攬。

台灣高鐵公司近日向國際各大高鐵車輛製造商徵求意向書，將做為新型車種規範參考，但尚未進入列車採購程序。台車表示，高鐵牽涉的安全性要求甚高，台灣市場太小，國內廠商投入難度高且恐無法符合成本，目前尚無規劃。

但高鐵公司表示，維修物料已跟八十八家國內廠商合作，十五％用國內材料，五年節省十二億三千多萬維修費用；目標一一一年，本土比例要升到卅％。

桃園機場捷運目前在爭取增購七組列車，但需交通部金援；桃捷公司總經理陳凱凌表示，之前川崎重工有部分機捷普通車交由台車組裝，但考慮到車輛設計問題，未來招標規範是否就代表有實績而可讓台車投標，還待確認。不過他強調，桃捷做為國內軌道同業，會積極配合國產化政策目標。

高捷公司則表示，已對高捷相關系統用料做分析，如電聯車、號誌、通訊等列出潛力清單，歡迎廠商開發，將優先採用國貨。

台北捷運局表示，北捷支持產業本土化及國車國造，但採購案皆遵循法規，對國內外廠商無法差別待遇，待中央頒布軌道系統採購新指引後，會配合辦理，甚至可跨縣市合作把產業提升。